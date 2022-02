Ovy, l'assistente virtuale che risponde alle mail al posto tuo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Stando a un recente report di Mckinsey & Company, una persona impiega mediamente il 28% della propria giornata lavorativa a rispondere ai messaggi accumulati nella casella di posta elettronica. In pratica più di due ore e mezzo al giorno vengono impiegate ad elaborare e contestualizzare una mail di risposta. Per questo motivo la startup italiana Userbot ha deciso di creare Ovy, il primo assistente virtuale potenziato dall’AI in grado di generare email di risposta complete, pertinenti e personalizzate in un solo clic. Basta scaricare un’estensione su Google Chrome per avere il supporto dell’intelligenza artificiale nella gestione della casella di posta. «Tutto è iniziato come un esperimento interno ma ha funzionato in modo così sorprendente che abbiamo deciso di costruire un prodotto completo. Ovy ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Stando a un recente report di Mckinsey & Company, una persona impiega mediamente il 28% della propria giornata lavorativa are ai messaggi accumulati nella casella di posta elettronica. In pratica più di due ore e mezzo al giorno vengono impiegate ad elaborare e contestualizzare unadi risposta. Per questo motivo la startup italiana Userbot ha deciso di creare Ovy, il primopotenziato dall’AI in grado di generare edi risposta complete, pertinenti e personalizzate in un solo clic. Basta scaricare un’estensione su Google Chrome per avere il supporto dell’intelligenza artificiale nella gestione della casella di posta. «Tutto è iniziato come un esperimento interno ma ha funzionato in modo così sorprendente che abbiamo deciso di costruire un prodotto completo. Ovy ...

