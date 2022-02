Oroscopo di Branko 22 febbraio: martedì dedicate tempo alla vostra salute (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ariete – Oggi sei pronto a tutto, anche al conflitto: non sei dell’umore giusto e non sopporti i giudizi senza conoscere a fondo. Cerca di fissare bene i tuoi limiti e di andare avanti seguendo quelli! Toro – Oggi sei un po’ agitato e sarà difficile restare concentrarti sul lavoro: l’energia non ti manca, ma attorno a te stanno accadendo troppe cose. Cerca di evitare i drammi e le polemiche, meglio essere diplomatici! Gemelli – Oggi avete a che fare con qualcuno molto testardo e i problemi sono dietro l’angolo. Le emozioni forti ci sono, ma cerca di non cadere in fraintendimenti e malintesi: vai avanti per la tua strada! Cancro – Hai fatto di tutto per gestire al meglio la tua vita, ma ora la stanchezza si fa sentire. Non riesci a fare troppe cose contemporaneamente, ma cerca di riprenderti perché la forma fisica c’è: devi solo ultimare gli ultimi piani e andare ... Leggi su cityroma (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ariete – Oggi sei pronto a tutto, anche al conflitto: non sei dell’umore giusto e non sopporti i giudizi senza conoscere a fondo. Cerca di fissare bene i tuoi limiti e di andare avanti seguendo quelli! Toro – Oggi sei un po’ agitato e sarà difficile restare concentrarti sul lavoro: l’energia non ti manca, ma attorno a te stanno accadendo troppe cose. Cerca di evitare i drammi e le polemiche, meglio essere diplomatici! Gemelli – Oggi avete a che fare con qualcuno molto testardo e i problemi sono dietro l’angolo. Le emozioni forti ci sono, ma cerca di non cadere in fraintendimenti e malintesi: vai avanti per la tua strada! Cancro – Hai fatto di tutto per gestire al meglio la tua vita, ma ora la stanchezza si fa sentire. Non riesci a fare troppe cose conraneamente, ma cerca di riprenderti perché la forma fisica c’è: devi solo ultimare gli ultimi piani e andare ...

