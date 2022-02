Nuovo terremoto in Rai, stop a due programmi e nomi di primo piano. La decisione dei vertici (Di lunedì 21 febbraio 2022) terremoto in arrivo in casa Rai. A lanciare la bomba dal suo sito è Davide Maggio. Ed è solo l’ultima. Nelle ultime ore è stato il portale Dagospia a parlare di una possibile chiusura per Detto Fatto. Secondo il giornalista Giuseppe Candela non solo Bianca Guaccero e Detto Fatto non torneranno a settembre ma è già pronto il sostituto. Sul sito si legge: “Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero si avvierebbe verso la chiusura”. Insomma stando a quanto riportato da Dagospia a settembre ci saranno tanti cambiamenti nel palinsesto pomeridiano di Rai2. Resta invariato il programma di Milo Infante Ore 14 che va in onda dalle 14.00 fino alle 15.15 mentre invece ci sarà l’addio a Detto Fatto e Bianca Guaccero ed al suo posto arriverà Pierluigi Diaco con un Nuovo programma. Allo stato attuale non si conosce nulla di questa nuova trasmissione, non si sanno nè ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)in arrivo in casa Rai. A lanciare la bomba dal suo sito è Davide Maggio. Ed è solo l’ultima. Nelle ultime ore è stato il portale Dagospia a parlare di una possibile chiusura per Detto Fatto. Secondo il giornalista Giuseppe Candela non solo Bianca Guaccero e Detto Fatto non torneranno a settembre ma è già pronto il sostituto. Sul sito si legge: “Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero si avvierebbe verso la chiusura”. Insomma stando a quanto riportato da Dagospia a settembre ci saranno tanti cambiamenti nel palinsesto pomeridiano di Rai2. Resta invariato il programma di Milo Infante Ore 14 che va in onda dalle 14.00 fino alle 15.15 mentre invece ci sarà l’addio a Detto Fatto e Bianca Guaccero ed al suo posto arriverà Pierluigi Diaco con unprogramma. Allo stato attuale non si conosce nulla di questa nuova trasmissione, non si sanno nè ...

