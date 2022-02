Notte degli Oscar 2022: i candidati e gli ospiti con due test negativi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutti hanno il desiderio di tornare al più presto alla normalità, e il mondo del cinema non è diverso dagli altri, in due anni il grande schermo ha vissuto momenti drammatici, e con loro i festival e le premiazioni (vedi la Notte degli Oscar, la meno vista l’anno scorso). Ma dopo due anni si e corso ai ripari e, mentre si cerca di tornare alla normalità, si sono attivate misure di sicurezza, per permettere a tutti di partecipare in presenza. Quai sono le novità della Notte degli Oscar 2022? Gli Oscar hanno finalmente una politica Covid. I presentatori e gli artisti agli Academy Awards del prossimo mese non dovranno mostrare la prova della vaccinazione, ma lo faranno i candidati e gli ospiti. Deadline, conferma ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutti hanno il desiderio di tornare al più presto alla normalità, e il mondo del cinema non è diverso dagli altri, in due anni il grande schermo ha vissuto momenti drammatici, e con loro i festival e le premiazioni (vedi la, la meno vista l’anno scorso). Ma dopo due anni si e corso ai ripari e, mentre si cerca di tornare alla normalità, si sono attivate misure di sicurezza, per permettere a tutti di partecipare in presenza. Quai sono le novità della? Glihanno finalmente una politica Covid. I presentatori e gli artisti agli Academy Awards del prossimo mese non dovranno mostrare la prova della vaccinazione, ma lo faranno ie gli. Deadline, conferma ...

