Napoli, Spalletti: "Non abbiamo mai preso in mano la partita"

Tempo di lettura: < 1 minuto

"Per noi è stata una gara complicata, meritavamo qualcosa di meno del Cagliari". Così Luciano Spalletti a DAZN dopo il pari d'oro strappato dal Napoli a Cagliari all'87esimo. "Non abbiamo mai preso in mano la partita anche se abbiamo avuto più possesso palla; c'è da essere contenti per il risultato perché dopo le Coppe succede così a tutti, abbiamo fatto troppo poco sotto l'aspetto della qualità. Non dite che ho tutti i giocatori a disposizione perché poi li perdiamo tutti in due giorni. Sono stati bravi Osimhen e Fabian Ruiz a giocare perché sono stati a rischio fino alla fine. Sono ragazzi eccezionali, ma dobbiamo riconoscere che serve qualcosa di più". Occasione persa: "Sì, funziona così. Per noi era importante ..."

