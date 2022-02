Advertising

JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - sportli26181512 : #Moreno: 'La Juve è la più forte della Serie A, i tifosi ci aiuteranno': L'esterno del Villarreal ha presentato l'a… - CalcioPillole : Alla vigilia del match di Champions League tra #Villarreal e #Juventus, il terzino spagnolo Alberto #Moreno ha parl… - Luxgraph : Villarreal, Alberto Moreno: 'Juve tra le favorite per la Champions' - gilnar76 : Conferenza stampa Moreno: «Juve tra le grandi, ma siamo in fiducia» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Ultime Notizie dalla rete : Moreno Juve

Al fianco di Unai Emery alla vigilia dell'ottavo di finale di Champions League contro la Juventus in casa Villarreal ha parlato Alberto, esterno di centrocampo del "Sottomarino Giallo" e titolare pressoché certo per la sfida in programma martedì 21 febbraio allo "Stadio della ...... padroni di casa leggermente avanti, a 2,50, lasegue a 3,00, il pareggio si gioca a 3,15. Se ... Exploit che, in assenza del temuto Gerard, gli valgono la quota più bassa (3,00) tra i ...Probabili formazioni Villarreal Juventus: diretta tv, le scelte di Emery e Allegri per l'andata degli ottavi di Champions League all'Estado La Ceramica.L'esterno del Villarreal ha presentato l'andata degli ottavi di Champions League insieme al tecnico Emery esaltando le qualità dei bianconeri ...