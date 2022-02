Miriam Leone entra in acqua nuda | Senza veli pazzesco alle Maldive | vietatissima ai minori | Guara

Miriam Leone entra in acqua nuda, topless pazzesco alle Maldive: vietatissima ai minori | Guara (Di lunedì 21 febbraio 2022) Vacanze d'inverno per Miriam Leone, che per concedersi un break sceglie una meta esclusiva e ambita: le Maldive. E l'attrice ed ex Miss Italia, appena arriva sulle isole, rende l'atmosfera assolutamente incendiaria. Via i vestiti, si infila il bikini, il tutto per un bagno nelle calde e cristalline acque tropicali. Peccato però che in acqua anche il costume venga "eliminato", almeno in parte: è subito un clamoroso Senza veli, così come svelato dalla fotografia scattata da Paolo Carullo, suo marito. La coppia si è sposata a settembre, ma per la luna di miele hanno aspettato fino ad oggi, le Maldive appunto. Una vacanza di tutto relax in un resort di lusso. E Miriam Leone sin dal principio appare davvero scatenata... ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Vacanze d'inverno per, che per concedersi un break sceglie una meta esclusiva e ambita: le. E l'attrice ed ex Miss Italia, appena arriva sulle isole, rende l'atmosfera assolutamente incendiaria. Via i vestiti, si infila il bikini, il tutto per un bagno nelle calde e cristalline acque tropicali. Peccato però che inanche il costume venga "eliminato", almeno in parte: è subito un clamoroso, così come svelato dalla fotografia scattata da Paolo Carullo, suo marito. La coppia si è sposata a settembre, ma per la luna di miele hanno aspettato fino ad oggi, leappunto. Una vacanza di tutto relax in un resort di lusso. Esin dal principio appare davvero scatenata... ...

