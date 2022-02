Milan, individuato il profilo giusto per il dopo Kessie (Di lunedì 21 febbraio 2022) La situazione legata a Kessie non vuole tenere in scacco il Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan, oltre all’assalto in difesa... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) La situazione legata anon vuole tenere in scacco il. Secondo la Gazzetta dello Sport il, oltre all’assalto in difesa...

Advertising

bestpartofdream : Per me in ogni squadra ci sono minimo 3 calciatori gay. Ho individuato quelli del Milan - LeBombeDiVlad : ??? #Milan, Individuato il nuovo profilo per la difesa ?? Occhi puntati su #Schar del #Newcastle #LBDV… - sportli26181512 : La Salernitana punta su Pirlo: offerto un quadriennale: La Salernitana punta su Pirlo: offerto un quadriennale Cola… -