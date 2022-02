Lutto tra gli ambasciatori italiani: cade dal balcone e perde la vita. Aveva 56 anni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Grave Lutto nel mondo dei diplomatici, è accaduto durante una visita nei luoghi d’origine in Italia, lascia un vuoto di dolore. Un immane destino per una signora che ha voluto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gravenel mondo dei diplomatici, è accaduto durante una visita nei luoghi d’origine in Italia, lascia un vuoto di dolore. Un immane destino per una signora che ha voluto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Saraghina4 : @AskFrancesca Successe anche a me dieci anni fa in Toscana, bocconi avvelenati(stricnina) nelle campagne periurbane… - NataStanca91 : @prettywho_ Amo lungi da me fare l'uccellaccio cattivo ma sul 'non provo sentimenti per te' io mi soffermerei. Noi… - positanonews : Piano di Sorrento in lutto: all’età di 77 anni si è spento Luigi Gargiulo tra le #news - agilex2 : RT @veronicaRAN24: Tra poco a #Checkpoint il massacro di #Yekatit12 voluto da Graziani nel 1937 - oltre 30 mila etiopi uccisi per rappresag… - positanonews : Furore, oggi i funerali di Raffaele Ferraioli. Proclamato lutto cittadino tra le #news -