Logistica sostenibile, Mecar investe in iCarry (consegna al dettaglio alla Gdo con veicoli elettrici e ibridi) (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Mecar, la società di Salerno per i servizi di Logistica che fa capo alla famiglia Ferrajoli, continua nel percorso di investimenti sul trasporto merci ecosostenibile e d’avanguardia, entrando nel capitale di iCarry, startup italiana ad alto valore innovativo, operazione che consente alla stessa iCarry di completare la Unique Platform coprendo ca il 30% dell’investimento”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla società campana nella quale si spiega che “per iCarry si tratta di un progetto finanziato anche tramite la vittoria del bando Smart&Start Italia di Invitalia. Mecar, già in partnership commerciale con iCarry per la fornitura di veicoli e servizi aggregati a valore ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) “, la società di Salerno per i servizi diche fa capofamiglia Ferrajoli, continua nel percorso di investimenti sul trasporto merci ecoe d’avanguardia, entrando nel capitale di, startup italiana ad alto valore innovativo, operazione che consentestessadi completare la Unique Platform coprendo ca il 30% dell’investimento”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dsocietà campana nella quale si spiega che “persi tratta di un progetto finanziato anche tramite la vittoria del bando Smart&Start Italia di Invitalia., già in partnership commerciale conper la fornitura die servizi aggregati a valore ...

