Il software che ha permesso di identificare i leader di QAnon (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutti volevano essere Q. Ma ora che hanno scoperto chi potrebbe essere la mente dietro alla propaganda cospirazionista che ha dato vita a teorie del complotto deflagrate – tra i tanti eventi – in quell’assalto a Capitol Hill del gennaio dello scorso anno, tutti rinnegano quell’etichetta. Grazie a un software che si basa, inevitabilmente, sull’intelligenza artificiale applicata di documenti in possesso, alcuni ricercatori francesi e svizzeri sono riusciti a risalire alle firme dei messaggi che hanno dato vita al fenomeno QAnon. Hanno individuato, dunque, quelle due figure che si sono alternate alla guida – nell’ombra – di quel movimento. Due, non una. LEGGI ANCHE > Non riuscirete a scaricare The Truth Social, l’app di Donald Trump, in Italia (almeno oggi) Come racconta il sito Engadget, i due studi paralleli d’Oltralpe hanno ristretto il cerchio ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutti volevano essere Q. Ma ora che hanno scoperto chi potrebbe essere la mente dietro alla propaganda cospirazionista che ha dato vita a teorie del complotto deflagrate – tra i tanti eventi – in quell’assalto a Capitol Hill del gennaio dello scorso anno, tutti rinnegano quell’etichetta. Grazie a unche si basa, inevitabilmente, sull’intelligenza artificiale applicata di documenti in possesso, alcuni ricercatori francesi e svizzeri sono riusciti a risalire alle firme dei messaggi che hanno dato vita al fenomeno. Hanno individuato, dunque, quelle due figure che si sono alternate alla guida – nell’ombra – di quel movimento. Due, non una. LEGGI ANCHE > Non riuscirete a scaricare The Truth Social, l’app di Donald Trump, in Italia (almeno oggi) Come racconta il sito Engadget, i due studi paralleli d’Oltralpe hanno ristretto il cerchio ...

