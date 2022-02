Il food design e l’avventura del cibo tra saperi e sapori (Di lunedì 21 febbraio 2022) James Bond è un buongustaio che ordina Martini mescolati, non shakerati. L’ispettore Callaghan pranza sempre con un hot dog. I due protagonisti di Pulp Fiction, sicari a sangue freddo, ci vengono mostrati mentre discutono di hamburger. Ma siamo davvero ciò che mangiamo? Quanto il cibo, e le sue declinazioni e prescrizioni, influiscono sulla nostra vita? Di questo e altro si discute in “Fuoco amico. ”, prezioso saggio di Gianni-Emilio Simonetti, edito da Derive Approdi, incentrato sulla cultura alimentare e sulle sue evoluzioni, arricchito da un compendio di ricette, che va dal Neolitico ai giorni nostri. Si parte da un presupposto di base: gli atti alimentari sono strutturati come un linguaggio. Cosa significa? Che, come un linguaggio, la cucina possiede un lessico, rappresentato dai prodotti e dagli ingredienti, una grammatica ovvero le ricette e una forma retorica ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 febbraio 2022) James Bond è un buongustaio che ordina Martini mescolati, non shakerati. L’ispettore Callaghan pranza sempre con un hot dog. I due protagonisti di Pulp Fiction, sicari a sangue freddo, ci vengono mostrati mentre discutono di hamburger. Ma siamo davvero ciò che mangiamo? Quanto il, e le sue declinazioni e prescrizioni, influiscono sulla nostra vita? Di questo e altro si discute in “Fuoco amico. ”, prezioso saggio di Gianni-Emilio Simonetti, edito da Derive Approdi, incentrato sulla cultura alimentare e sulle sue evoluzioni, arricchito da un compendio di ricette, che va dal Neolitico ai giorni nostri. Si parte da un presupposto di base: gli atti alimentari sono strutturati come un linguaggio. Cosa significa? Che, come un linguaggio, la cucina possiede un lessico, rappresentato dai prodotti e dagli ingredienti, una grammatica ovvero le ricette e una forma retorica ...

Advertising

Primaonline : “Milano forse non è la città più bella d’Italia ma si possono associare 26 secoli di storia, è una finestra sul fut… - FoodHeaven17 : A scuola di food design in pasticceria. Dal cioccolato ai lievitati - FoodHeaven17 : A scuola di Food Design: Impiattare con gusto e creatività - MENUETTOit : #Food e #Music: Enogastronomia, design e concerti live salgono in alta quota - Il Sole 24 ORE - FoodHeaven17 : A scuola di Food Design: Impiattare con gusto e creatività -