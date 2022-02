Il discorso di Putin: «L’Ucraina è parte della storia russa». E firma il riconoscimento del Donbass in diretta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un discorso lungo, fatto in diretta tv a tutta la popolazione. Un discorso che parte dal passato, ripercorre la storia della Russia e arriva a una concluse chiara. Vladimir Putin ha annunciato pubblicamente il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass, la regione al confine delL’Ucraina in cui da anni forze filo-russe si oppongono a Kiev. Un riconoscimento che il presidente russo ha firmato in diretta tv al termine del suo discorso. Durante la firma erano presenti anche i leader delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Putin ha esordito spiegando la posizione di Mosca ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Unlungo, fatto intv a tutta la popolazione. Unchedal passato, ripercorre laRussia e arriva a una concluse chiara. Vladimirha annunciato pubblicamente ildelle repubbliche separatiste del, la regione al confine delin cui da anni forze filo-russe si oppongono a Kiev. Unche il presidente russo hato intv al termine del suo. Durante laerano presenti anche i leader delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk.ha esordito spiegando la posizione di Mosca ...

