GF Vip 6 | la madre di Sophie Codegoni rompe il silenzio su Alessandro Basciano

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 21 febbraio 2022) A Marzo 2022 termina il GF VIP 6 e intanto ladiintende destinare un messaggio al suo papabile genero, nonché coinquilino di sua figlia,. Quest’ultimo è finito in nomination, come provvedimento preso dal gioco nei suoi riguardi visti alcuni episodi registrati nella Casa a suon di battute e gesti d’ira, anche verso. E, tra le altre cose, ora, nel suo intervento la papabile suocera intende destinargli una richiesta importante per il bene dell’ex Uomini e donne. Gf vip, ladiintervienesembra essere molto presa dal conoscente intimo e suo coinquilino al Gf vip 6 in corso,...