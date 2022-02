Esonero Mourinho, esplode la bomba capitale: la Roma ha deciso! (Di lunedì 21 febbraio 2022) I risultati scadenti stanno portando ad un malcontento diffuso tra i tifosi Il pareggio contro il Verona è il terzo di fila per i giallorossi che stanno perdendo definitivamente contatto con la zona Champions. I Friedkin corrono ai ripari. Doveva essere il momento di compiere L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) I risultati scadenti stanno portando ad un malcontento diffuso tra i tifosi Il pareggio contro il Verona è il terzo di fila per i giallorossi che stanno perdendo definitivamente contatto con la zona Champions. I Friedkin corrono ai ripari. Doveva essere il momento di compiere L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Esonero Mourinho Niente Special. La Roma fuori dall'Europa ma il tifo resta con Mou ... a questo punto staremmo già parlando di rischio esonero e vari corollari. L'ultimo licenziamento, ... a 3 lunghezze dalla zona Champions e con 3 punti in più rispetto a quella di Mourinho con risultati ...

Mourinho poco 'Special' con la Roma - Ora l'esonero è uno scenario Calciomercato Roma, Mourinho: scendono le quote per l'esonero Mourinho © LaPresseI bookmakers sono da sempre un indicatore della realtà, per questo vanno osservati con il giusto grado di interesse. ...

José Mourinho, tutti i giovani talenti che ha lanciato in carriera L'anno dopo e anche in quello successivo, fino all'esonero di Mou, il centrocampista si stabilizza in prima squadra e ancora oggi è uno dei titolari cTOMINAY (MANCHESTER UNITED). . Anche tra le fila d ...

José Mourinho, tutti i giovani talenti che ha lanciato in carriera L'anno dopo e anche in quello successivo, fino all'esonero di Mou, il centrocampista si stabilizza in prima squadra e ancora oggi è uno dei titolari cTOMINAY (MANCHESTER UNITED). . Anche tra le fila d ...

