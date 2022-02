Emma Marrone | “I giudizi peggiori arrivano dalle donne verso altre donne” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Lottare sempre e non solo quando il calendario segna in rosso una data simbolica. Questo il messaggio lanciato e rilanciato danel corso della sua intervista a Verissimo. La cantante ha ricordato come il limitarsi a “combattere” alcune cause solamente in occasione di “ricorrenze” sia un qualcosa di degradante per chi, invece, in ogni singolo giorno della propria vita dedica spazi e momenti per portare all’attenzione delle masse temi come la violenza sulle. E, inoltre, la cantante sottolinea un aspetto fondamentale che vanifica anni e anni di battaglie: “A volte ie questa è una ...