Crisi ucraina, Putin vuole rifare l’Urss. L’Italia non può sottovalutare (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un lupo e un agnello, stimolati dalla sete, erano giunti a uno stesso ruscello. Più in alto stava il lupo, molto più in basso l’agnello. Allora il primo, prepotente e spinto dall’insaziabile gola, addusse un pretesto di contesa: “Perché – disse – mi hai intorbidito l’acqua mentre bevevo?” E l’agnello timoroso: “Ma scusa, o lupo, come posso fare quello di cui ti lamenti? L’acqua scorre in giù dalle tue alle mie labbra”. E l’altro, vinto dalla forza della verità: “Sei mesi fa – riprese – hai detto male di me”. Rispose l’agnello: “Ma se non era ancora nato!” “Tuo padre allora – replicò – disse male di me”. E senza dire altro, afferra il povero agnello e lo mangia ingiustamente. Questa favola è stata scritta per quegli uomini che con falsi pretesti opprimono gli innocenti. La celebre favoletta di Fedro sintetizza mirabilmente l’eterno confronto fra mitezza e prepotenza. Il prepotente tende ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un lupo e un agnello, stimolati dalla sete, erano giunti a uno stesso ruscello. Più in alto stava il lupo, molto più in basso l’agnello. Allora il primo, prepotente e spinto dall’insaziabile gola, addusse un pretesto di contesa: “Perché – disse – mi hai intorbidito l’acqua mentre bevevo?” E l’agnello timoroso: “Ma scusa, o lupo, come posso fare quello di cui ti lamenti? L’acqua scorre in giù dalle tue alle mie labbra”. E l’altro, vinto dalla forza della verità: “Sei mesi fa – riprese – hai detto male di me”. Rispose l’agnello: “Ma se non era ancora nato!” “Tuo padre allora – replicò – disse male di me”. E senza dire altro, afferra il povero agnello e lo mangia ingiustamente. Questa favola è stata scritta per quegli uomini che con falsi pretesti opprimono gli innocenti. La celebre favoletta di Fedro sintetizza mirabilmente l’eterno confronto fra mitezza e prepotenza. Il prepotente tende ...

Advertising

pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - edgardogulotta : Si apre uno spiraglio per evitare che la situazione in Ucraina precipiti. Macron ha ottenuto il sì di Biden e Putin… - agorarai : L'opinione di @pierofassino sulla crisi tra Russia e Ucraina #agorarai #21febbraio - repubblica : RT @eziomauro: Crisi Ucraina-Russia. La road map della diplomazia: quattro giorni per evitare la guerra - AlessioAntani : RT @Musso___: In altri termini, l'Ucraina è solo uno strumento. La crisi energetica pure è uno strumento, del quale a noi importa di più ma… -