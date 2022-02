Covid oggi Piemonte, 2.047 contagi e 8 morti: bollettino 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.047 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. Tasso di positività al 6,3% di 32.562 tamponi eseguiti, di cui 29.317 antigenici. Da ieri sono guarite I ricoverati in terapia intensiva sono 49, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.223, 44 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 51.141. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.047 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 212022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8. Tasso di positività al 6,3% di 32.562 tamponi eseguiti, di cui 29.317 antigenici. Da ieri sono guarite I ricoverati in terapia intensiva sono 49, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.223, 44 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 51.141. L'articolo proviene da Italia Sera.

