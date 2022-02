Costanza Caracciolo al funerale del nonno, per lui il fiore più bello (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo avere scritto per nonno Franco l’ultimo addio Costanza Caracciolo l’ha salutato per l’ultima volta con una rosa rossa. Un fiore meraviglioso nel giorno del funerale del suo adorato nonno. A 32 anni l’ex velina di Striscia la notizia vive un lutto doloroso ma si sente fortunata perché anche le sue figlie hanno conosciuto il nonno che lei ha tanto amato. Il messaggio che Costanza Caracciolo ha scritto per lui in questi giorni è pieno di ricordi, di tenerezza, d’amore. I nonni sono spesso degli esempi importanti e per lei nonno Franco lo è stato. Lo conoscevano bene anche le sue amiche più care, tra queste anche Federica Nargi che commossa scrive il suo addio. La foto di Costanza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo avere scritto perFranco l’ultimo addiol’ha salutato per l’ultima volta con una rosa rossa. Unmeraviglioso nel giorno deldel suo adorato. A 32 anni l’ex velina di Striscia la notizia vive un lutto doloroso ma si sente fortunata perché anche le sue figlie hanno conosciuto ilche lei ha tanto amato. Il messaggio cheha scritto per lui in questi giorni è pieno di ricordi, di tenerezza, d’amore. I nonni sono spesso degli esempi importanti e per leiFranco lo è stato. Lo conoscevano bene anche le sue amiche più care, tra queste anche Federica Nargi che commossa scrive il suo addio. La foto di...

Advertising

StraNotizie : Costanza Caracciolo in lutto, l’addio al nonno: “Ti amerò per sempre” - infoitcultura : Costanza Caracciolo, grave lutto in famiglia: morto il nonno/ “Ti amerò per sempre” - infoitcultura : Costanza Caracciolo in lutto: l’addio toccante su Instagram - redazionerumors : Federica Nargi e Costanza Caracciolo, balli scatenati per una reunion da Veline #FedericaNargi #CostanzaCaracciolo - ParliamoDiNews : Federica Nargi e Costanza Caracciolo insieme in una reunion da Veline #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… -