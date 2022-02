Chi sarà il diciottesimo eliminato del Grande Fratello Vip 6? I sondaggi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì 21 febbraio il meno votato del televoto tra Alessandro Basciano, Kabir Bedi, Barù e Nathaly Caldonazzo verrà eliminato. Manca sempre meno alla finalissima del 14 marzo, e ogni nomination diventa di fondamentale importanza per la permanenza nel gioco. Ne sa qualcosa Alessandro, mandato d’ufficio in nomination dal Grande Fratello dopo le parolacce inveite contro il GF stesso che gli chiedeva di indossare il microfono, e in seguito all’alterco avuto con Sophie Codegoni prima e Alex Belli poi in giardino. A seguire i sondaggi del Grande Fratello Vip 6 sull’eliminazione del 21 febbraio: ecco i risultati aggiornati con le percentuali associate a ciascun concorrente al televoto. Grande ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nella puntata delVip 6 di lunedì 21 febbraio il meno votato del televoto tra Alessandro Basciano, Kabir Bedi, Barù e Nathaly Caldonazzo verrà. Manca sempre meno alla finalissima del 14 marzo, e ogni nomination diventa di fondamentale importanza per la permanenza nel gioco. Ne sa qualcosa Alessandro, mandato d’ufficio in nomination daldopo le parolacce inveite contro il GF stesso che gli chiedeva di indossare il microfono, e in seguito all’alterco avuto con Sophie Codegoni prima e Alex Belli poi in giardino. A seguire idelVip 6 sull’eliminazione del 21 febbraio: ecco i risultati aggiornati con le percentuali associate a ciascun concorrente al televoto....

