Chelsea, Tuchel: 'Non è il momento di ridere di Lukaku, va protetto. I dati son chiari, è fuori dal nostro gioco...' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Se l'Inter piange, Lukaku non ride. Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, ha parlato anche dell'ex nerazzurro, in grande difficoltà,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Se l'Inter piange,non ride. Il tecnico delThomas, ha parlato anche dell'ex nerazzurro, in grande difficoltà,...

Advertising

sportli26181512 : Chelsea, Tuchel: 'Non è il momento di ridere di Lukaku, va protetto. I dati son chiari, è fuori dal nostro gioco...… - SpazioInter : Tuchel scarica Lukaku: 'I numeri sono chiari' - - cmdotcom : #Chelsea, #Tuchel: 'Non è il momento di ridere di Lukaku, va protetto. I dati son chiari, è fuori dal nostro gioco.… - sportface2016 : #UCL, #Chelsea, #Tuchel: 'Dobbiamo scendere in campo preparati' - Andyesti : @pisto_gol Semplicemente non erano giocatori adatti al (non)gioco che propone Allegri Un po' come Lukaku al Chelsea… -