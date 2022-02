Caterpillar di Jesi, stop ai licenziamenti e vendita alla Imr (Di martedì 22 febbraio 2022) Si accende una luce in fondo al tunnel della vertenza Caterpillar. A quarantotto ore dalla dismissione dello stabilimento di Jesi, ieri pomeriggio, dal tavolo convocato al Mise è uscita fuori una soluzione che ferma il tempo – l’azienda ha sospeso le procedure di licenziamento per quindici giorni – e che potrebbe anche garantire continuità produttiva alla fabbrica marchigiana. I VERTICI DELLA MULTINAZIONALE americana hanno fatto sapere di essere intenzionati ad accettare l’offerta di acquisto della Imr Automotive, azienda lombarda specializzata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 22 febbraio 2022) Si accende una luce in fondo al tunnel della vertenza. A quarantotto ore ddismissione dello stabilimento di, ieri pomeriggio, dal tavolo convocato al Mise è uscita fuori una soluzione che ferma il tempo – l’azienda ha sospeso le procedure di licenziamento per quindici giorni – e che potrebbe anche garantire continuità produttivafabbrica marchigiana. I VERTICI DELLA MULTINAZIONALE americana hanno fatto sapere di essere intenzionati ad accettare l’offerta di acquisto della Imr Automotive, azienda lombarda specializzata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Tg3web : Sono ore decisive per la vertenza della Caterpillar di Jesi. Tra due giorni la multinazionale potrebbe avviare le p… - AndreaOrlandosp : Ai lavoratori della Caterpillar di Jesi incontrati oggi ho assicurato che noi ci siamo e che faremo di tutto, utili… - girasole810 : RT @FIMCislStampa: #Caterpillar: Mise, interesse Imr, verso accordo su sito Jesi - Marche - - AndreD81 : RT @FIMCislStampa: #Caterpillar: Mise, interesse Imr, verso accordo su sito Jesi - Marche - - BartolucciLeo : RT @FIMCislStampa: #Caterpillar i lavoratori sfilano per le vie di #Roma: no licenziamenti si a rilancio industriale e futuro per i lavorat… -