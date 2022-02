Cassano: «Villareal Juve? Allegri farà la solita partita difensiva e rischierà l’imbarcata» (Di martedì 22 febbraio 2022) Cassano ha parlato di Villareal Juve: le sue dichiarazioni sulla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League Nel corso della Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato di Villareal Juve. Il suo commento sulla Juventus: Villareal Juve – «La Juve deve andare in Spagna per fare la partita, con dieci occasioni. Poi se perdi pazienza, ma la Juve deve dimostrare di valere quello che spende. Se fa una partita super e perde io sarò qui a dire chapeau. Il percorso che deve fare deve essere di gioco europeo, non sparagnino. Sarà molto brutta, sarà dura e rischia l’imbarcata. Ma Allegri farà la solita ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022)ha parlato di: le sue dichiarazioni sulla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League Nel corso della Bobo TV, Antonioha parlato di. Il suo commento sullantus:– «Ladeve andare in Spagna per fare la, con dieci occasioni. Poi se perdi pazienza, ma ladeve dimostrare di valere quello che spende. Se fa unasuper e perde io sarò qui a dire chapeau. Il percorso che deve fare deve essere di gioco europeo, non sparagnino. Sarà molto brutta, sarà dura e rischia. Mala...

