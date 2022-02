Capo unità crisi Farnesina rinnova invito a lasciare Ucraina (Di lunedì 21 febbraio 2022) E per coloro che si trovassero ancora nel paese nell'impossibilità di partire, di registrare la propria posizione nel sito dovesiamonelmondo.it che ci permette di conoscere la posizione e anche avere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) E per coloro che si trovassero ancora nel paese nell'impossibilità di partire, di registrare la propria posizione nel sito dovesiamonelmondo.it che ci permette di conoscere la posizione e anche avere ...

Ultime Notizie dalla rete : Capo unità Capo unità crisi Farnesina rinnova invito a lasciare Ucraina Minasi ha quindi ricordato quali sono i principali compiti dell'unità di crisi, con particolare riferimento all'emergenza in corso in Ucraina: "Noi rispondiamo alle telefonate degli italiani nel ...

Crisi Ucraina, la Farnesina insiste: "Gli Italiani a Kiev lascino il Paese". Gli Usa: "La Russia ha una lista di chi uccidere e deportare". ... Il capo dell'unità di crisi della Farnesina rinnova l'invito a lasciare l'Ucraina "Il messaggio per tutti gli italiani in Ucraina, già da una settimana, è di lasciate il paese con tutti i mezzi ...

