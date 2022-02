Atti vandalici in scuola del Napoletano, plesso resta chiuso (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPomigliano d’Arco (Na) – Aule imbrattate e devastate in un plesso di scuola primaria a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove alcuni vandali si sono introdotti la notte scorsa distruggendo suppellettili e urinando sui pavimenti. Il plesso di via Indipendenza, che fa parte dell’istituto comprensivo “D’Acquisto-Leone”, è rimasto chiuso per consentire il ripristino delle aule. La scuola riaprirà domani. A scoprire quanto accaduto, è stato stamAttina il personale scolastico che ha allertato i carabinieri. Anche il sindaco Gianluca Del Mastro ha fatto un sopralluogo nel plesso.“È un atto molto grave, barbaro ed incivile – ha sottolineato il sindaco – che danneggia i nostri ragazzi e l’intera comunità. Ci tengo a rassicurare tutte le famiglie che domani ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPomigliano d’Arco (Na) – Aule imbrattate e devastate in undiprimaria a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove alcuni vandali si sono introdotti la notte scorsa distruggendo suppellettili e urinando sui pavimenti. Ildi via Indipendenza, che fa parte dell’istituto comprensivo “D’Acquisto-Leone”, è rimastoper consentire il ripristino delle aule. Lariaprirà domani. A scoprire quanto accaduto, è stato stamna il personale scolastico che ha allertato i carabinieri. Anche il sindaco Gianluca Del Mastro ha fatto un sopralluogo nel.“È un atto molto grave, barbaro ed incivile – ha sottolineato il sindaco – che danneggia i nostri ragazzi e l’intera comunità. Ci tengo a rassicurare tutte le famiglie che domani ...

Advertising

anteprima24 : ** Atti vandalici in #Scuola del Napoletano, #Plesso resta chiuso ** - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Pomigliano d'Arco, atti vandalici in scuola: plesso resta chiuso - SkyTG24 : Pomigliano d'Arco, atti vandalici in scuola: plesso resta chiuso - infoitsalute : L’occupazione - Atti vandalici al liceo di Castrolibero, le scuse degli studenti: «Non siamo riusciti a difendere l… - CGILModena : RT @CGILParma: La sede della CGIL Parma in Via Confalonieri è stata oggetto di atti vandalici da parte di ... -

Ultime Notizie dalla rete : Atti vandalici Istituito Osservatorio sicurezza medici. Anelli,ora attuarlo Si moltiplicano sit in sotto le sedi degli Ordini, atti vandalici, attacchi reali o virtuali, sui social. "Per questo, ora più che mai, è importante una rivoluzione culturale", afferma Anelli. L'...

A La Badia scattano lavori al calcetto Insieme a quest'opera, e in particolare insieme all'impianto di luci, sarà installato un sistema di videosorveglianza , il quale avrà una funzione importante contro gli atti vandalici. Si tratta ...

Pomigliano d'Arco, atti vandalici in scuola: plesso resta chiuso Sky Tg24 Sicurezza a Misano: entro l’estate 4 nuovi impianti di videosorveglianza Posti in punti strategici: i parcheggi Sole e Gabbiano, il palazzo comunale e l’incrocio tra la statale 16 e Via Repubblica ...

Sestri: movida, controlli a tappeto; in un ristorante in 20 senza green pass La serata era iniziata con un controllo in un ristorante della città che aveva organizzato e pubblicizzato sui social una cena “a buffet” specificando che ai clienti non sarebbe stato chiesto di esibi ...

Si moltiplicano sit in sotto le sedi degli Ordini,, attacchi reali o virtuali, sui social. "Per questo, ora più che mai, è importante una rivoluzione culturale", afferma Anelli. L'...Insieme a quest'opera, e in particolare insieme all'impianto di luci, sarà installato un sistema di videosorveglianza , il quale avrà una funzione importante contro gli. Si tratta ...Posti in punti strategici: i parcheggi Sole e Gabbiano, il palazzo comunale e l’incrocio tra la statale 16 e Via Repubblica ...La serata era iniziata con un controllo in un ristorante della città che aveva organizzato e pubblicizzato sui social una cena “a buffet” specificando che ai clienti non sarebbe stato chiesto di esibi ...