All Star Game | lo spettacolo è Curry | 50 punti con 16 triple | vince il Team LeBron

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ci voleva qualcosa di storico per l'Alldel 75° anniversario, quello in cui l'Nba ha celebrato le sue leggende. Ci ha pensato Steph, mvp di una partita decollata nel quarto periodo (...

Advertising

LiaCapizzi : 'Il sogno della mia vita' Gimbo Tamberi che schiaccia all'All Star Game (celebrity game) è da ricordare a lungo. La… - Adamsberg2M : RT @StorieASpicchi: Qui trovate tutte le 16 triple di Steph Curry, MVP dell’All Star Game. Commentate voi, perché “non era una partita” con… - agnese52s : RT @SkySportNBA: NBA All Star Saturday 2022, tutto il meglio della serata. FOTO #SkyNBA #NBA - agnese52s : RT @SkySportNBA: NBA, Luka Doncic ai microfoni di Sky Sport: 'Che onore essere la scelta n°1 di LeBron' #SkyNBA #NBA - agnese52s : RT @SkySportNBA: NBA All Star Game, vince il Team LeBron: James segna il canestro che vale il successo -

Ultime Notizie dalla rete : All Star

Sky Sport

Ci voleva qualcosa di storico per l'Game del 75° anniversario, quello in cui l'Nba ha celebrato le sue leggende. Ci ha pensato Steph Curry, mvp di una partita decollata nel quarto periodo (quando le due squadre hanno difeso) ...E le altre squadre? Diretta NBAGame 2022/ Streaming video tv, Team LeBron vs Team Durant Non c'è da meravigliarsi se la Juve non prende slancio. Il mercato di riparazione ha portato: un ...A Cleveland arriva la notte dell’All Star Game 2022: Team Lebron e Team Durant sono pronti a dare spettacolo nella notte delle stelle del basket americano. La partita – inizio previsto alle 2:00 ora ...(Pianetabasket.com) Nel corso della seconda serata dell’All-Star Weekend, Obi Toppin vince la Gara delle Schiacciate superando nel round finale Juan Toscano-Anderson e riportando il trofeo nella ...