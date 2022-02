Volley, Serie A1 femminile 2022: Monza vince e resta in testa, bene anche Conegliano (Di domenica 20 febbraio 2022) Ventesima giornata della Serie A1 di Volley femminile 2022 che ha lasciato in testa alla classifica ancora una volta Monza, capace di sconfiggere con un netto 3-0 Roma, attraverso i parziali di 25-19, 25-21 e 25-18, tenendo dunque a distanza tutte le altre in attesa dei recuperi. Tre punti anche per Imoco Conegliano, che però ha dovuto faticare non poco per avere ragione di Cuneo. Venete avanti di due set 25-23, 25-16, che hanno ceduto il passo nel terzo parziale per 25-23, riuscendo poi a spuntarla in rimonta al quarto per 25-23. Successo esterno anche per la UYBA Busto Arsizio, capace di partire bene contro Firenze (25-21), lasciando poi il secondo set per 25-19, rifacendosi poi nei successivi due per 25-18 e 26-24, ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Ventesima giornata dellaA1 diche ha lasciato inalla classifica ancora una volta, capace di sconfiggere con un netto 3-0 Roma, attraverso i parziali di 25-19, 25-21 e 25-18, tenendo dunque a distanza tutte le altre in attesa dei recuperi. Tre puntiper Imoco, che però ha dovuto faticare non poco per avere ragione di Cuneo. Venete avanti di due set 25-23, 25-16, che hanno ceduto il passo nel terzo parziale per 25-23, riuscendo poi a spuntarla in rimonta al quarto per 25-23. Successo esternoper la UYBA Busto Arsizio, capace di partirecontro Firenze (25-21), lasciando poi il secondo set per 25-19, rifacendosi poi nei successivi due per 25-18 e 26-24, ...

