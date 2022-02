Advertising

Gazzetta_it : Gol! Inter - Sassuolo 0-1, rete di Raspadori G. (SAS) - zazoomblog : Inter-Sassuolo 0-2 LIVE: Raspadori e Scamacca! Traversa di Berardi - #Inter-Sassuolo #LIVE: #Raspadori… - Derbyrosa1 : Sto tridente made in Italy del Sassuolo è una favola! #Raspadori: 8? #Scamacca: 10? #Berardi: 10? #InterSassuolo - sportli26181512 : Sassuolo, Raspadori: 'Ci stiamo divertendo, quando si parte così poi non si cala': Giacomo Raspadori, attaccante de… - ZZizzania : Marotta ha chiesto #raspadori, #scamacca e #frattesi al #sassuolo...al momento manca solo il terzo #InterSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Raspadori

TUTTO mercato WEB

Inzaghi(4 - 3 - 3): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca,. All. DionisiCLASSIFICA SERIE A: Milan 56, Inter** 54, Napoli* ...appena terminato il primo tempo di Inter -, gara valida per la 26 giornata del campionato di Serie A. Dopo i primi 45 minuti ilè in vantaggio per 2 - 0 grazie ai gol die Scamacca. Comments comments12' - Altro rischio a metà campo, rimedia Dimarco. 8' - GOL DEL SASSUOLO! RASPADORI! Dormita dei nerazzurri, palla all'attaccante bolognese che riesce a trovare spazio e bucare Handanovic facendogli ...12' - Altro rischio a metà campo, rimedia Dimarco. 8' - GOL DEL SASSUOLO! RASPADORI! Dormita dei nerazzurri, palla all'attaccante bolognese che riesce a trovare spazio e bucare Handanovic facendogli ...