Programmi TV di stasera, domenica 20 febbraio 2022. Su Canale 5 ancora Zalone con «Che bella giornata» (Di domenica 20 febbraio 2022) Che bella giornata Rai1, ore 21.25: L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta Fiction. 3×05 Terrore: Elena sposa la causa femminista e ha un diverbio con Pietro a riguardo. Pasquale e Nadia arrivano inaspettatamente a casa di Elena a Firenze: sono sporchi, maleducati e trascurati e Pasquale si rapporta a Pietro con ostilità. Dopo la loro partenza Pietro ed Elena litigano: lui non vuole che qualcosa del genere si ripeta. 3×06 Diventare: In villeggiatura, il piccolo Gennaro spesso litiga con le figlie di Elena, lei resta tollerante finché non li scopre mentre giocano al dottore. In una telefonata con Lila, Elena viene a sapere che sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara. Sconcertata, si reca a Napoli per discuterne di persona con lei. Rai2, ore 21.00: The Rookie Serie Tv. 4×07 Lotta contro il fuoco: Fred muore a causa di un ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 20 febbraio 2022) CheRai1, ore 21.25: L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta Fiction. 3×05 Terrore: Elena sposa la causa femminista e ha un diverbio con Pietro a riguardo. Pasquale e Nadia arrivano inaspettatamente a casa di Elena a Firenze: sono sporchi, maleducati e trascurati e Pasquale si rapporta a Pietro con ostilità. Dopo la loro partenza Pietro ed Elena litigano: lui non vuole che qualcosa del genere si ripeta. 3×06 Diventare: In villeggiatura, il piccolo Gennaro spesso litiga con le figlie di Elena, lei resta tollerante finché non li scopre mentre giocano al dottore. In una telefonata con Lila, Elena viene a sapere che sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara. Sconcertata, si reca a Napoli per discuterne di persona con lei. Rai2, ore 21.00: The Rookie Serie Tv. 4×07 Lotta contro il fuoco: Fred muore a causa di un ...

elilassoiana : RT @Animalistiitaly: STASERA DALLE ??ORE 19:45 SINTONIZZATI SULLE FREQUENZE DI @Radio24_news Caccia, Costituzione e diritti degli animali tr… - AnnaMancini81 : Stasera in tv domenica 20 febbraio 2022, I programmi in onda - mrtnbx : Stasera in sei paesi si eleggeva il rappresentante per l’Eurovision. Tutti i programmi son finiti un’ora fa tranne… - ntesento : ah ma c'erano un sacco di programmi trashini stasera e io ho guardato una romcom che non mi ha fatto nemmeno piange… - ehiimery : ma è mai possibile che una persona si fa degli schemi e poi ti dicono: raga stasera usciamo??? NOOOOOOOOOOOO, FAT… -