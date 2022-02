Pechino 2022: sci, l'Austria vince la gara a squadre, azzurri fuori ai quarti (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino, 20 feb. - (Adnkronos) - L'Austria ha vinto la gara a squadre delle Olimpiadi di Pechino 2022 che ha chiuso il programma di gare sulla pista di Yanqing. Il quartetto composto da Katharina Truppe, Katharina Liensberger, Stefan Brennsteiner e Johannes Strolz ha superato in finale una combattiva Germania composta da Lena Duerr, Emma Acher, Alexander Schmid e Julian Rauchfuss per soli 19 centesimi nel computo complessivo dei due migliori tempi fra uomini e donne, dopo che le quattro run si erano chiuse sul punteggio di 2-2. Medaglia di bronzo alla Norvegia, impostasi sempre per somma dei tempi sugli Stati Uniti sul punteggio di 2-2. fuori nei quarti di finale l'Italia: il quartetto composto da Federica Brignone, Marta Bassino, Alex Vinatzer e Luca ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb. - (Adnkronos) - L'ha vinto ladelle Olimpiadi diche ha chiuso il programma di gare sulla pista di Yanqing. Il quartetto composto da Katharina Truppe, Katharina Liensberger, Stefan Brennsteiner e Johannes Strolz ha superato in finale una combattiva Germania composta da Lena Duerr, Emma Acher, Alexander Schmid e Julian Rauchfuss per soli 19 centesimi nel computo complessivo dei due migliori tempi fra uomini e donne, dopo che le quattro run si erano chiuse sul punteggio di 2-2. Medaglia di bronzo alla Norvegia, impostasi sempre per somma dei tempi sugli Stati Uniti sul punteggio di 2-2.neidi finale l'Italia: il quartetto composto da Federica Brignone, Marta Bassino, Alex Vinatzer e Luca ...

