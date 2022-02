Osservatori in tribuna | hanno assistito alla partita della Primavera | i club presenti

(Di domenica 20 febbraio 2022) Nonostante la pesante sconfitta, ladel Napoli continua ad attirare estimatori. Non è la prima volta in questa stagione, infatti, chee talent scout di varisiano venuti allo stadio di Cercola per vedere da vicino i calciatori azzurri più promettenti. Così è stato anche per Napoli-Juventus, gara finita 0-5 ma che ha comunque offerto spunti interessanti. Infatti, come appreso dredazione di SpazioNapoli, ineranodi ben duemolto importanti. Morgan De Sanctis, vice-direttore sportivo Roma Parliamo del Monza,di Serie B di proprietà di Silvio Berlusconi molto attentocrescita dei giovani, oltre cheRoma che ha ...

Advertising

Pasquale89G : Ieri in tribuna a Cercola, ad assistere alla partita #NapoliJuventus #Primavera, c'erano osservatori del Monza e il… - sportli26181512 : Fiorentina: Tottenham, Espanyol, Torino e Sassuolo hanno inviato osservatori alla gara di lunedì: L'edizione odiern… -

Ultime Notizie dalla rete : Osservatori tribuna

... Volpato e Bove, protagonisti della rimonta giallorossaTotti e De Rossi in, Pellegrini ... Tutti glidel campionato sanno che c'è un gap abissale tra la squadra di De Rossi e tutte le ...Commenta per primo L'edizione odierna del Secolo XIX riporta di alcuni profili avvistati inlunedì a La Spezia: Moretti per il Torino e Rossi per il Sassuolo. Presenti anche glidi Tottenham e Espanyol , che stanno seguendo calciatori viola che, tuttavia, non vengono ...I dati dell’Osservatorio Economia e Territorio di Cna Veneto, in collaborazione con Cna Lombardia ed Emilia Romagna, raccontano di una sperequazione visibile anche guardando la macro-area del ...La Roma di Mourinho contro il Verona è stata salvata dai due ragazzi del vivaio, Volpato e Bove, protagonisti della rimonta giallorossa Totti e De Rossi in tribuna ... Tutti gli osservatori del ...