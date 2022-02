Oggi 42 081 nuovi casi di Covid e 141 morti | positività su all' 11 | 3%

Leggi su agi

(Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Isono 42.081, contro i 50.534 di ieri ma soprattutto i 51.959 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 372.776 (ieri 492.045) con il tasso diche sale di un punto, dal 10,3 all'11,3%. I decessi sono 141 (ieri 252): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 152.989. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 19 in meno (ieri -34) con 52 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 934. I ricoveri ordinari sono 103 in meno (ieri -561), 13.284 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diè il Lazio con 4.917 contagi, seguita da Campania (+4.743), Sicilia (+4.468), Lombardia (+4.303) e Veneto (+3.805). I ...