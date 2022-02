Non è l’Arena, anticipazioni 20 febbraio 2022: il medico di Ardea sospeso torna da Massimo Giletti (Di domenica 20 febbraio 2022) Mariano Amici, il medico di base di Ardea, sospeso dalla Asl Roma 6 per non essersi vaccinato contro il Covid, torna questa sera a Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. Si preannuncia quindi una puntata “scoppiettante”, con il medico che ancora una volta proverà a convincere il giornalista e i telespettatori della bontà delle sue decisioni e delle sue scelte, oltre che delle sue cure a base di Tachipirina e altri rimedi poco invasivi rispetto al vaccino. Ma questo non sarà di certo l’unico argomento della serata: ecco quello che vedremo nella puntata di domenica 20 febbraio. Non è l’Arena, anticipazioni 20 febbraio 2022 La puntata di Non è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022) Mariano Amici, ildi base didalla Asl Roma 6 per non essersi vaccinato contro il Covid,questa sera a Non è, la trasmissione condotta dasu La7. Si preannuncia quindi una puntata “scoppiettante”, con ilche ancora una volta proverà a convincere il giornalista e i telespettatori della bontà delle sue decisioni e delle sue scelte, oltre che delle sue cure a base di Tachipirina e altri rimedi poco invasivi rispetto al vaccino. Ma questo non sarà di certo l’unico argomento della serata: ecco quello che vedremo nella puntata di domenica 20. Non è20La puntata di Non è ...

