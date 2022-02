Narcotrafficanti | corrotti | dittatori | i clienti “speciali” di Credit Suisse

(Di domenica 20 febbraio 2022) Una investigazione internazionale svela le pratiche dell’istituto svizzero per “proteggere” i conti più a rischio. La replica della banca: operiamo nel rispetto delle regole

Terra di mattanza per chi scrive o chi denuncia, stragi di mafia e stragi di stato che si confondono,e governatori, la vita dei reporteros vale meno di niente. In questo ......ha ipotizzato che questo attentato si trattasse di una disputa tra bande diper la ... Camera di Deputati e Senatori, Potere Dirigente, diversi funzionari o operatorio ...Il Messico è il cimitero dei giornalisti. Terra di mattanza per chi scrive o chi denuncia, stragi di mafia e stragi di stato che si confondono, narcotrafficanti e governatori corrotti, la vita dei ...