Napoli, guaio in vista del Cagliari: Insigne non ci sarà (Di domenica 20 febbraio 2022) Napoli - Ancora un infortunato per il Napoli di Luciano Spalletti , che deve rinunciare al capitano Lorenzo Insigne in vista del posticipo della 26ª giornata di lunedì sul campo del Cagliari. Il club ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 febbraio 2022)- Ancora un infortunato per ildi Luciano Spalletti , che deve rinunciare al capitano Lorenzoindel posticipo della 26ª giornata di lunedì sul campo del. Il club ...

Advertising

salvione : Napoli, guaio in vista del Cagliari: Insigne non ci sarà - sportli26181512 : #Napoli, guaio in vista del #Cagliari: #Insigne non ci sarà: Il club partenopeo fa sapere che il capitano non prend… - valeriomariano8 : @TolliVincenzo Ormai è diventata leggenda sui gruppi whatsapp di tifosi del Napoli, hai fatto un guaio - infoitsport : Boninsegna: 'Che guaio se l'Inter perde a Napoli' - _softPizza_ : @MaQualeFrizione E che guaio che hai passato a tifare Napoli, ti voglio troppo bene ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli guaio Napoli, guaio in vista del Cagliari: Insigne non ci sarà NAPOLI - Ancora un infortunato per il Napoli di Luciano Spalletti , che deve rinunciare al capitano Lorenzo Insigne in vista del posticipo della 26ª giornata di lunedì sul campo del Cagliari. Il club partenopeo, nel report odierno, fa ...

30 denunce , 11 fermi ma il mio aguzzino è ancora libero" ...e tre volte colto in flagranza non bastano a cambiare la vita di una 47enne di Giugliano (Napoli) ... Non ho voluto coinvolgere più di tanto i miei genitori, perché non volevo passassero un guaio a causa ...

Napoli, guaio in vista del Cagliari: Insigne non ci sarà Corriere dello Sport Napoli, guaio in vista del Cagliari: Insigne non ci sarà NAPOLI - Ancora un infortunato per il Napoli di Luciano Spalletti, che deve rinunciare al capitano Lorenzo Insigne in vista del posticipo della 26ª giornata di lunedì sul campo del Cagliari. Il club ...

Guai per Spalletti: Insigne non ci sarà con il Cagliari! Altri 4 giocatori lavorano a parte I? PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: LE SCELTE DEI MISTER. LE SCELTE DI MAZZARRI. Le probabili formazioni di Cagliari Napoli vedono Walter Mazzarri alle prese con alcuni giocatori acciaccati ...

- Ancora un infortunato per ildi Luciano Spalletti , che deve rinunciare al capitano Lorenzo Insigne in vista del posticipo della 26ª giornata di lunedì sul campo del Cagliari. Il club partenopeo, nel report odierno, fa ......e tre volte colto in flagranza non bastano a cambiare la vita di una 47enne di Giugliano () ... Non ho voluto coinvolgere più di tanto i miei genitori, perché non volevo passassero una causa ...NAPOLI - Ancora un infortunato per il Napoli di Luciano Spalletti, che deve rinunciare al capitano Lorenzo Insigne in vista del posticipo della 26ª giornata di lunedì sul campo del Cagliari. Il club ...I? PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: LE SCELTE DEI MISTER. LE SCELTE DI MAZZARRI. Le probabili formazioni di Cagliari Napoli vedono Walter Mazzarri alle prese con alcuni giocatori acciaccati ...