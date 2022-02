Milanmania | prestazione inaccettabile | Leao svolti di testa prima di chiedere certe cifre E Brahim è un problema

Advertising

cmdotcom : Milanmania: prestazione inaccettabile, #Leao svolti di testa prima di chiedere certe cifre. E #BrahimDiaz è un prob… -

Ultime Notizie dalla rete : Milanmania prestazione

Calciomercato.com

Non ho cambiato certo idea oggi, se mi riferisco a un Kessie ai suoi livelli più alti, quello che, nella scorsa stagione, aveva firmato, con una griffe prestigiosa, ogni sua. Di fianco a ...La differenza tra Firenze e Madrid è una sola: là gli errori individuali hanno impedito che la buona, sul piano del gioco e su quello delle conclusioni ,portasse a un risultato positivo. ...A Salerno due punti persi che rischiano di pesare tantissimo nel cammino del Milan. Prestazione inaccettabile per una squadra che lotta per traguardi importanti: non si può giocare con un ...