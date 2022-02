LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 19 corridori all’attacco, il gruppo insegue a 3?. Covi e Trentin nella fuga (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Sparata dei corridori di casa Bahrain che mettono il gruppo in fila indiana. 14.07 Attuato il ricongiungimento, 19 uomini dettano il ritmo della corsa. gruppo a 2’51” con 30 km esatti da percorrere. 14.04 In testa al gruppo tirano gli uomini della Bahrain Victorious, mentre il terzetto al comando sta per essere ripreso dagli inseguitori. 14.01 Cresce il gap dei tre attaccanti sul plotone, staccato ora di 2’46”. A metà strada ricordiamo che c’è un drappello composto da 16 unità. 13.58 Di seguito la classifica al GPM di terza categoria “Alto de Iznatoraf”. Mancano 35 km al traguardo, un lungo tratto di lieve discesa attende i corridori prima della salita finale di 7 km. 1 L. Fortunato (AST) 3 pt. 2 E. Buchmann (BOH) 2 pt. 3 ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Sparata deidi casa Bahrain che mettono ilin fila indiana. 14.07 Attuato il ricongiungimento, 19 uomini dettano il ritmo della corsa.a 2’51” con 30 km esatti da percorrere. 14.04 In testa altirano gli uomini della Bahrain Victorious, mentre il terzetto al comando sta per essere ripreso dagli inseguitori. 14.01 Cresce il gap dei tre attaccanti sul plotone, staccato ora di 2’46”. A metà strada ricordiamo che c’è un drappello composto da 16 unità. 13.58 Di seguito la classifica al GPM di terza categoria “Alto de Iznatoraf”. Mancano 35 km al traguardo, un lungo tratto di lieve discesa attende iprima della salita finale di 7 km. 1 L. Fortunato (AST) 3 pt. 2 E. Buchmann (BOH) 2 pt. 3 ...

