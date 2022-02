LIVE Sci di fondo, 30 km tl Olimpiadi 2022 in DIRETTA: dominio di Therese Johaug! Diggins e Andersson all’inseguimento (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.22: Ultima salita per Johaug che ha un vantaggio enorme su Diggins 5.20: Johaug a meno di un km dal traguardo, un dominio assoluto quello della norvegese 5.13: Al km 25.4 Johaug davanti, a 1’39” Diggins, a 2’40” Andersson, a 3’06” Claudel, Brennan, Niskanen a 3’11” Sundling e Sorina, a 3’18” Istomina, a 3’23” Stadlober 5.11: Brennan e Claudel rompono gli indugi e si mettono all’inseguimento di Andersson per il bronzo 5.07: Al passaggio dallo stadio, km 23.8 Johaug continua a guadagnare, a 1’08” Diggins, a 2’26” Andersson, a 2’55” Claudel, Brennan, Niskanen, Sorina, Sundling, Stadlober, Istomina. Si stacca Parmakoski 5.03: Si è ritirata Nepryaeva. Al passaggio dallo ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.22: Ultima salita per Johaug che ha un vantaggio enorme su5.20: Johaug a meno di un km dal traguardo, unassoluto quello della norvegese 5.13: Al km 25.4 Johaug davanti, a 1’39”, a 2’40”, a 3’06” Claudel, Brennan, Niskanen a 3’11” Sundling e Sorina, a 3’18” Istomina, a 3’23” Stadlober 5.11: Brennan e Claudel rompono gli indugi e si mettonodiper il bronzo 5.07: Al passaggio dallo stadio, km 23.8 Johaug continua a guadagnare, a 1’08”, a 2’26”, a 2’55” Claudel, Brennan, Niskanen, Sorina, Sundling, Stadlober, Istomina. Si stacca Parmakoski 5.03: Si è ritirata Nepryaeva. Al passaggio dallo ...

Advertising

sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta LIVE: Ultima giornata di gare a Pechino. Italia fuori ai quarti… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 slalom parallelo a squadre sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #slalom #parallelo… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 30 km tl Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Therese Johaug favorita ma occhio alle svedesi - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: iniziati gli ottavi - #alpino #Event #Olimpiadi #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Italia-Stati Uniti ai quarti di finale - #alpino #Event… -