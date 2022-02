Laboratori e spettacoli per grandi e piccoli: Carnevale a Bergamo (Di domenica 20 febbraio 2022) Bergamo. Sta arrivando la festa più divertente dell’anno, le strade si preparano a riempirsi di colori, risate e allegria. In questi giorni irriverenti è possibile sbizzarrirsi con le maschere, i travestimenti, i giochi e – perché no – gli scherzi! E anche se l’anno era iniziato con qualche paura a causa della pandemia, la città è già pronta a riaccendersi. Assicuriamo che le occasioni per ritrovarsi e ridere insieme non mancheranno! Il Comune di Bergamo ha raccolto un calendario di iniziative, curato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con: Fondazione Benedetto Ravasio – Museo del Burattino, Associazione Arts, Accademia Carrara, Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi”, Orto Botanico “Lorenzo Rota”, Museo delle storie di Bergamo, Sistema Bibliotecario Urbano, Servizio Reti di Quartiere, Spazio di Quartiere di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 20 febbraio 2022). Sta arrivando la festa più divertente dell’anno, le strade si preparano a riempirsi di colori, risate e allegria. In questi giorni irriverenti è possibile sbizzarrirsi con le maschere, i travestimenti, i giochi e – perché no – gli scherzi! E anche se l’anno era iniziato con qualche paura a causa della pandemia, la città è già pronta a riaccendersi. Assicuriamo che le occasioni per ritrovarsi e ridere insieme non mancheranno! Il Comune diha raccolto un calendario di iniziative, curato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con: Fondazione Benedetto Ravasio – Museo del Burattino, Associazione Arts, Accademia Carrara, Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi”, Orto Botanico “Lorenzo Rota”, Museo delle storie di, Sistema Bibliotecario Urbano, Servizio Reti di Quartiere, Spazio di Quartiere di ...

