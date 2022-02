Juventus, Allegri punta tutto su Danilo: pronto a cucirgli un nuovo ruolo (Di domenica 20 febbraio 2022) Vista l’emergenza in difesa, l’allenatore della Juventus Allegri si prepara a cucire un nuovo ruolo per Danilo Tornato dall’infortunio Danilo si è preso nuovamente la Juve, trascinandola e risultando decisivo in molte occasioni (l’ultima a Bergamo, quando il suo gol nel finale ha permesso ai bianconeri di strappare un punto prezioso). Contro il Villarreal tornerà anche il brasiliano e Allegri, per far fronte alle tante assenze in difesa (Bonucci a rischio, Chiellini e Rugani potrebbero non farcela), potrebbe presto ricucirgli un nuovo ruolo: quello da difensore centrale, in coppia con un solidissimo Matthijs de Ligt. A riportarlo è il Corriere dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Vista l’emergenza in difesa, l’allenatore dellasi prepara a cucire unperTornato dall’infortuniosi è preso nuovamente la Juve, trascinandola e risultando decisivo in molte occasioni (l’ultima a Bergamo, quando il suo gol nel finale ha permesso ai bianconeri di strappare un punto prezioso). Contro il Villarreal tornerà anche il brasiliano e, per far fronte alle tante assenze in difesa (Bonucci a rischio, Chiellini e Rugani potrebbero non farcela), potrebbe presto riun: quello da difensore centrale, in coppia con un solidissimo Matthijs de Ligt. A riportarlo è il Corriere dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA...

