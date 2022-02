Incendio del traghetto | salvato un superstite “Avevo già inviato un sms di addio Per fortuna sono vivo”

(Di domenica 20 febbraio 2022) "già mandato un sms di. Ma per". Fra le lacrime di gioia ha pron unciato queste parole il sopravvissuto trovato a poppa della nave Euroferry Olympia, in fiamme dall'alba di venerdì a largo di Corfù. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Trovato vivo uno dei passeggeri dispersi dopo l'incendio del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi #ANSA - emergenzavvf : #13febbraio, 39 anni fa l’#incendio del cinema Statuto a #Torino. Dopo quella drammatica esperienza cambiarono le n… - andrea_falivene : RT @NapoliToday: #Cronaca Rogo di 'gratta e vinci' già giocati nel Parco nazionale del Vesuvio: denunciato un uomo - PerugiaViVa : #perugia #cronaca Alle 7.45 2 squadre dei Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenute per un incendio nel locale… - TeoloMassimo : RT @Agenzia_Ansa: Trovato vivo uno dei passeggeri dispersi dopo l'incendio del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi #ANSA https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio del

Lo conferma la tv greca Skai che mostra una fotosopravvissuto mentre scende dalle scalette della nave per raggiungere i soccorritori. La notizia, riferisce l'emittente televisiva greca, e' stata ......sopravvissuti arrivati a Brindisi Intanto è arrivata al molo di Costa Morenaporto di Brindisi la nave Florencia della compagnia Grimaldi che trasporta alcuni dei sopravvissuti all'...Grazie alla segnalazione di alcuni residenti, i militari hanno scoperto che l’uomo, all’interno del Parco Nazionale, stava incendiando rifiuti di ogni genere. Per lo più plastica e una quantità enorme ...Grazie alla segnalazione di alcuni residenti, i militari hanno scoperto che l’uomo, all’interno del Parco Nazionale, stava incendiando rifiuti di ogni genere. Fai clic per condividere su Facebook (Si ...