Il regolamento e il funzionamento del Fantacitorio

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 20 febbraio 2022) Mentre è passato qualche giorno dalla fine del Festival di Sanremo e dal relativo grande successo del Fantasanremo, il gioco online che ricalca lo storico Fantacalcio e che ha letteralmente conquistato i concorrenti del Festival, ecco che la trasmissione Propaganda Live ha risposto con quello che si candida a essere un nuovo tormentone: il. Si tratta di un gioco – che si disputerà attraverso i social network – che punta a osservare da un punto di vista ironico la politica italiana: gli spettatori e i followers di Propaganda Live, infatti, potranno realizzare la loro squadra di politici e sperare in clamorose uscite sui social network per accumulare punteggi. Ildel, in fondo, è abbastanza semplice. LEGGI ANCHE > Fantasanremo, parlano gli ideatori del fenomeno social ...