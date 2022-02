Il climber Stegano Ghisolfi affronta l’Arenauta a Gaeta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : climber Stegano

PlanetMountain

Qualche settimana fa abbiamo visto approdare Stefano Ghisolfi, in compagnia di Sara Grippo in Centro Italia, sul litorale laziale, a Gaeta (LT). Come raccontava il 14 gennaio scorso il climber ...Un tiro da 9a+ ribattezzato Trofeo dell’Adriatico. Una FA che ha stimolato la curiosità e la voglia di mettersi in gioco di altri due grandi climber del panorama internazionale, Stefano Ghisolfi e ...