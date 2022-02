(Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanframondi (Bn) – A un anno e mezzo dalla nuova Amministrazione Comunale diSanframondi, ileffettuato dall’opposizione consiliare non è di certo positiva. Il risultato è una clamorosa retrocessione delin serie B. “Un paese fermo – dichiarano i membri di opposizione consiliare – che ha perso quella leadership guadagnata con la precedente Amministrazione in ben dieci anni di duro lavoro”. Non solo: importanti finanziamenti ottenuti dal passato governo cittadino sono ora stati revocati. “Il Miur – proseguono i consiglieri disei tu – ha richiesto la restituzione dell’anticipazione pari a euro 295 mila (di cui 85.978,00 già impegnati) accreditati per la ristrutturazione dell’edificio scolastico “A. De Blasio” di Via Campopiano. ...

Advertising

anteprima24 : ** Guardia, il #Bilancio dell'#Opposizione: 'Il nostro comune è retrocesso in B' ** - Daniele64181695 : @1962Greco Lotito un giorno dovrà spiegare a qualcuno che sia un magistrato o alla guardia di finanza o ai tifosi f… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia bilancio

anteprima24.it

... grazie al fatto che un'unità delladi finanza italiana era poco distante, impegnata a ... Tra i più gravi in Italia si ricorda quello del 10 aprile del 1991, ma molto più alto fu il...... è vietato farlo di nascosto e le cooperative iscrivevano ai soldi che davano al partito, ...perché avendo fatto fare una perquisizione Botteghe Oscure anziché farla fare alladi ...A un anno e mezzo dalla nuova Amministrazione Comunale di Guardia Sanframondi, il bilancio effettuato dall’opposizione consiliare non è di certo positiva. Il risultato è una clamorosa retrocessione ...I contagi sono in calo, ma il sindaco De Pasquale invita a non abbbassare la guardia: "Il pericolo non è ancora alle spalle" Contagi in calo, ma il pericolo non è ancora alle spalle. Ieri il sindaco ...