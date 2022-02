Green pass, martedì il certificato può saltare: tam-tam a Palazzo, esplode la rivolta dei senatori (Di domenica 20 febbraio 2022) «Come faccio a lavorare al Senato senza il Green pass rafforzato? Diciamo che mi sto dedicando a un altro mestiere: ho un'azienda di trasporto e, visto che sono io il titolare, non mi chiedo il certificato verde». Ironizza Emanuele Dessì, ex 5 Stelle, da poco più di tre mesi senatore del Partito Comunista. Dal 15 febbraio le regole anti-Covid sono cambiate anche a Montecitorio e a Palazzo Madama: per entrare serve il Green pass rafforzato. Ma alcuni inquilini non hanno intenzione di vaccinarsi e hanno presentato ricorso contro la decisione. martedì dovrebbe arrivare il responso della Commissione Contenziosa (anche se il Consiglio giurisdizionale della Camera si è già espresso più volte negativamente). «È una norma discriminatoria» tuona Dessì. Va giù duro anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) «Come faccio a lavorare al Senato senza ilrafforzato? Diciamo che mi sto dedicando a un altro mestiere: ho un'azienda di trasporto e, visto che sono io il titolare, non mi chiedo ilverde». Ironizza Emanuele Dessì, ex 5 Stelle, da poco più di tre mesi senatore del Partito Comunista. Dal 15 febbraio le regole anti-Covid sono cambiate anche a Montecitorio e aMadama: per entrare serve ilrafforzato. Ma alcuni inquilini non hanno intenzione di vaccinarsi e hanno presentato ricorso contro la decisione.dovrebbe arrivare il responso della Commissione Contenziosa (anche se il Consiglio giurisdizionale della Camera si è già espresso più volte negativamente). «È una norma discriminatoria» tuona Dessì. Va giù duro anche ...

