Furto in una farmacia nella notte: rubati contanti, fermato un sospetto (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Furto questa notte, intorno alle 5 circa, in una farmacia della zona alta della città. Dalla cassa sono stati prelevati contanti con valore da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che hanno effettuato i rilievi. Gli agenti hanno anche fermato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi proprio della farmacia, mentre si dileguavano altre tre persone. In precedenza, sempre nella zona alta della città, ignoti avevano tentato di entrare presso un’altra farmacia, ma non sono riusciti nell’intento probabilmente perchè sarà scattato il sistema d’allarme. Sul posto anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Questura di via De ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –questa, intorno alle 5 circa, in unadella zona alta della città. Dalla cassa sono stati prelevaticon valore da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che hanno effettuato i rilievi. Gli agenti hanno ancheun uomo che si aggirava con farenei pressi proprio della, mentre si dileguavano altre tre persone. In precedenza, semprezona alta della città, ignoti avevano tentato di entrare presso un’altra, ma non sono riusciti nell’intento probabilmente perchè sarà scattato il sistema d’allarme. Sul posto anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Questura di via De ...

