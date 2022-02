E cosa dovrebbe fare Spalletti? (Di domenica 20 febbraio 2022) La corsa scudetto in Serie A si infiamma. Il pareggio del Milan con la Salernitana, la sconfitta dell’Inter con il Sassuolo, lasciano tutto aperto. Il Napoli può approfittarne con il Cagliari, partita difficilissima sotto tutti i punti di vista. Non è un caso che Spalletti abbia chiesto lo stesso impegno messo con il Barcellona. Le insidie sono tante, a cominciare dall’ex Mazzarri, in grado di dare anima e identità ai sardi. Poi ci sono gli infortunati, immancabili. A Cagliari non ci saranno Insigne, Lobotka, Politano, Lozano e Anguissa. In pratica cinque titolari o quasi. E questo non è nemmeno il periodo più nero per Spalletti, basti pensare al mese di dicembre, quando si faticava a trovare anche chi dovesse sedere in panchina. Inter, sconfitta senza Brozovic La sconfitta dei nerazzurri ha fatto molto male a Simone Inzaghi. Al tecnico dell’Inter ... Leggi su napolipiu (Di domenica 20 febbraio 2022) La corsa scudetto in Serie A si infiamma. Il pareggio del Milan con la Salernitana, la sconfitta dell’Inter con il Sassuolo, lasciano tutto aperto. Il Napoli può approfittarne con il Cagliari, partita difficilissima sotto tutti i punti di vista. Non è un caso cheabbia chiesto lo stesso impegno messo con il Barcellona. Le insidie sono tante, a cominciare dall’ex Mazzarri, in grado di dare anima e identità ai sardi. Poi ci sono gli infortunati, immancabili. A Cagliari non ci saranno Insigne, Lobotka, Politano, Lozano e Anguissa. In pratica cinque titolari o quasi. E questo non è nemmeno il periodo più nero per, basti pensare al mese di dicembre, quando si faticava a trovare anche chi dovesse sedere in panchina. Inter, sconfitta senza Brozovic La sconfitta dei nerazzurri ha fatto molto male a Simone Inzaghi. Al tecnico dell’Inter ...

