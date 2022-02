Dionisi: ‘9 punti con Juve, Milan e Inter? Ad inizio anno non ci avrei creduto’ (Di domenica 20 febbraio 2022) Alessio Dionisi, allenatore neroverde, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di Inter-Sassuolo, gara terminata 0-2 Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 febbraio 2022) Alessio, allenatore neroverde, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di-Sassuolo, gara terminata 0-2

Advertising

zazoomblog : Dionisi: Mi avessero annunciato 9 punti con Juve Milan e Inter non ci avrei creduto - #Dionisi: #avessero… - divvuerre : @PatCacciari @marcopiccari1 Murigno ha fatto 0 punti tra Inter Milan e Juve, Dionisi 9 ajahahab - PianetaMilan : #Dionisi : ‘9 punti con #Juve , @acmilan e #Inter? Ad inizio anno non ci avrei creduto’ #ACMilan #Milan… - FF3173 : Oggi tutti esaltano #Dionisi, ma c' è un signore che giocando 3 partite in meno, con una squadra che costa la metà,… - juvemyheart : RT @simonevitali85: Secondo voi i tifosi del Sassuolo preferivano lasciare punti ma non perdere con De Zerbi, o vincere e non lasciare punt… -