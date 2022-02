Covid Ragusa, 4908 positivi e 4 morti (Di domenica 20 febbraio 2022) Ragusa – Ancora morti per Covid in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 20 febbraio. Si tratta di quattro decessi ed in particolare: una donna di Comiso di 74 anni, vaccinata con 2 dosi, morta in Medicina Covid a Vittoria; Un uomo di 87 anni di Santa Croce Camerina, vaccinato con 3 dosi, morto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ragusa; Una donna di 84 anni di Modica, vaccinata con 2 dosi, morta in Malattie Infettive all’ospedale di Modica;Un uomo di 79 anni di Modica, vaccinato con 3 dosi, morto in Malattie Infettive a Ragusa. Con i quattro decessi registrati nelle ultime 24 ore il numero dei morti sale a 477. Sale anche il numero dei guariti che arriva a 53.368. Ma vediamo gli altri dati: i ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 20 febbraio 2022)– Ancoraperin provincia di. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 20 febbraio. Si tratta di quattro decessi ed in particolare: una donna di Comiso di 74 anni, vaccinata con 2 dosi, morta in Medicinaa Vittoria; Un uomo di 87 anni di Santa Croce Camerina, vaccinato con 3 dosi, morto al Pronto Soccorso dell’ospedale di; Una donna di 84 anni di Modica, vaccinata con 2 dosi, morta in Malattie Infettive all’ospedale di Modica;Un uomo di 79 anni di Modica, vaccinato con 3 dosi, morto in Malattie Infettive a. Con i quattro decessi registrati nelle ultime 24 ore il numero deisale a 477. Sale anche il numero dei guariti che arriva a 53.368. Ma vediamo gli altri dati: i ...

Advertising

NewSicilia : I positivi verranno isolati in banchina a #Pozzallo nella nave quarantena Azzurra #Newsicilia - quotidianodirg : #Attualità #aspragusa Covid Ragusa, 4908 positivi e 4 morti - nikinik64773225 : @EttoreGiuliano @SpallinoPaolo @marsion65 Si,certo ??…questi solo nell’ultimo mese - quotidianodirg : #Attualità #covidragusa Covid Sicilia, 5504 nuovi positivi in 24 ore: 419 Ragusa - NuovoSud : Covid in Sicilia, 5.504 nuovi casi e trentasei decessi: a Catania 1.196 positivi -