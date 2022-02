Ciclismo, Egan Bernal torna a parlare dopo l’incidente: “Il chirurgo mi ha detto che potevo morire” (Di domenica 20 febbraio 2022) Egan Bernal torna a parlare davanti ai microfoni. A distanza di quasi un mese dal bruttissimo scontro con un autobus, il colombiano ha voluto spiegare per la prima volta le dinamiche del gravissimo incidente. “Era un normale allenamento con la squadra, alcuni con la bici normale, io con quella da crono – ha raccontato il colombiano a La Semana – dopo un po’ alcuni si sono fermati e io ho voluto continuare da solo, c’era una macchina che mi scortava. La posizione sulla bici da crono è particolare, devi essere più aerodinamico possibile. Per dirla in breve, bisogna avere la testa bassa e le braccia ravvicinate. Arrivato a Gacanchipa ho guardato avanti e non c’era nulla, ricordo che andavo a 58 all’ora, il vento era a favore e ho cominciato ad accelerare. Ho visto 62 km/h sul computerino e poi ho colpito ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022)davanti ai microfoni. A distanza di quasi un mese dal bruttissimo scontro con un autobus, il colombiano ha voluto spiegare per la prima volta le dinamiche del gravissimo incidente. “Era un normale allenamento con la squadra, alcuni con la bici normale, io con quella da crono – ha raccontato il colombiano a La Semana –un po’ alcuni si sono fermati e io ho voluto continuare da solo, c’era una macchina che mi scortava. La posizione sulla bici da crono è particolare, devi essere più aerodinamico possibile. Per dirla in breve, bisogna avere la testa bassa e le braccia ravvicinate. Arrivato a Gacanchipa ho guardato avanti e non c’era nulla, ricordo che andavo a 58 all’ora, il vento era a favore e ho cominciato ad accelerare. Ho visto 62 km/h sul computerino e poi ho colpito ...

Advertising

zazoomblog : Ciclismo la Ineos su Egan Bernal: “Rimane in Colombia fino a che non sarà migliorato in modo soddisfacente” -… - OA_Sport : Egan Bernal rimarrà in Colombia fino a che le sue condizioni non saranno migliorate 'in modo soddisfacente' - SpazioCiclismo : Per Egan Bernal arriva l'incoraggiamento anche di Alberto Contador: 'Spero che posso tronare ed essere in ottime co… -